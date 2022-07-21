 

Мнение: Никакого значения

21.07.2022, 21:28, Разное
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Директор ЦРУ Уильям Бернс озвучил российские потери на Украине на форуме по безопасности в Аспене, сообщает Reuters. По последним оценкам ЦРУ, российских военных убито около 15000 человек и в три раза больше раненых.

Британская разведка озвучивает схожие цифры. Украина оценивает российские потери вдвое больше, но это как раз обычная история для второй стороны конфликта.

Российские официальные лица темы потерь не касаются вообще, поэтому реальное положение дел абсолютно неизвестно.

На самом деле это уже никакого значения не имеет. Российское общество задавлено террором, а потому лишено возможности задавать власти вопросы. Любые вопросы. Власть потери не интересуют вообще. Скорее, ее могут интересовать потери техники и ракетного вооружения. На людей наплевать совсем. Единственное, что может интересовать – это где взять новых.

Поэтому число российских потерь утратило какой-либо практический смысл. Они существуют сами по себе, и совершенно неважно, каковы они. По факту, мы в очередной раз вернулись к парадигме «Бабы еще нарожают», что опять же неудивительно: страна деградирует, а потому отношение к человеку вернулось на прежний пещерный уровень, как к ресурсу, причем ресурсу возобновляемому и расходному. Власть решает проблему просто – игнорирует ее напрочь.

Теперь это еще одна запрещенная тема под страхом уголовного наказания. Их теперь так много, что уже неясно – о чем вообще можно говорить, не рискуя получить за это срок. Вчера, к примеру, был брошен в заключение на 10 лет осетинский оперный певец Чельдиев по делу о забытой за полгода напрочь теме протестов против насильственной вакцинации. Запредельный срок по всем меркам – убийцы и расхитители миллиардов получают меньше. Но таковы реалии современной России.

Источник: Эль Мюрид



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