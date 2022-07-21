Названа дата проведения досрочных парламентских выборов в Италии

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21.07.2022, 21:19, Новости дня
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Новые парламентские выборы пройдут в Италии 25 сентября, эту информацию подтвердил подавший в отставку премьер-министр Италии Марио Драги.

В ходе заседания Совмина Драги озвучил приоритеты работы правительства до новых выборов. По его словам, необходимо справиться с ЧС, связанными с пандемией, конфликтом на Украине, инфляцией и ростом цен на энергоносители, передает ТАСС со ссылкой на газету La Repubblica.  

В четверг Драги передал президенту Италии Серджо Маттарелле прошение об отставке, которое было «принято к сведению». Правительству поручили текущие обязанности. Полномочия правительства продлятся до формирования нового состава.

Ранее Маттарелла после отставки Драги подписал декрет о роспуске парламента для проведения новых выборов в 70-дневный срок.

Напомним, 14 июля СМИ сообщили, что итальянский премьер-министр Марио Драги подает в отставку. Драги заявлял, что не видит своего правительства без участия Движения «5 звезд», отметив при этом, что удерживать коалицию на основе ультиматумов не имеет смысла. Президент Италии Серджо Маттарелла не принял отставку Драги.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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