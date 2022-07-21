 

СМИ: Турбина для «Северного потока» застряла при транзите в Германии

21.07.2022, 21:19, Новости дня
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Транспортируемая из Канады турбина для газопровода «Северный поток» застряла при транзите в Германии, якобы нет разрешения со стороны РФ для ее возвращения, сообщают западные СМИ.

Отмечается, что процесс возвращения турбины займет несколько дней или недель. Сроки ее доставки пока неизвестны.

«Турбина, из-за которой, как заявляла Москва, был меньший поток газа в Европу по газопроводу «Северный поток», застряла при транзите в Германии, так как Россия еще не дала разрешение на ее транспортировку обратно», – говорится в сообщении агентства Reuters, передает РИА «Новости».

Ранее министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявлял, что турбина уже прибыла в Германию. О ее передаче «Газпрому» в Германии обещали сообщить по факту. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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