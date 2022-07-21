 

Минобороны: Украинские военные в российской форме демонстративно грабят дома в Славянске

21.07.2022, 21:19, Новости дня
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Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ), переодетые в российскую форму, в целях дискредитации ВС РФ грабят дома и применяют физическое насилие к жителям города Славянска Донецкой Народной Республики, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«По имеющейся достоверной информации, в Славянске Донецкой Народной Республики киевским режимом подготовлена очередная изощренная провокация в целях дискредитации Вооруженных сил России. Для ее реализации военнослужащие ВСУ, переодетые в российскую форму с георгиевскими лентами, демонстративно грабили частные дома и применяли физическое насилие к мирным жителям, а специалисты информационно-психологических операций ВСУ осуществляли фото- и видеосъемки «актов мародерства», якобы совершенных российскими вооруженными силами», – сказал Мизинцев, который возглавляет межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию на Украине, информирует ТАСС.

Генерал обратился с предупреждением к мировому сообществу, что этот очередной фейк киевские власти в ближайшее время планируют широко распространить в украинских и западных СМИ.

Напомним, Украина готовит провокации в находящемся под контролем ее вооруженных сил городе Славянске в ДНР для выявления «коллаборантов», сообщил посол Луганской народной республики (ЛНР) в РФ Родион Мирошник.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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