Мнение: Ядерный удар по Нью-Йорку, США как главный спонсор терроризма и история с флагом Газманова

1. В США просчитывают результаты возможного ядерного удара по крупнейшим городам страны. Власти Нью-Йорка недавно выпустили видеопособие о том, как вести себя в случае подобной бомбардировки города (ссылка). Спойлер — городу будет неприятно (ссылка):



Полномасштабная ядерная атака России на США потребует взрыва 2 031 термоядерной боеголовки, в результате чего погибнет 62,4 миллиона американцев, пишет американский журнал Popular Mechanics.

Издание описало уничтожение американского мегаполиса перспективной межконтинентальной баллистической ракетой «Сармат». «Нью-Йорк и его окрестности будут разорваны на куски не менее чем 12 российскими термоядерными зарядами, причем заряды будут нацелены на здания федерального резервного банка, энергетические предприятия, узлы связи и аэропорты», — уверяет журнал.

Издание пишет, что в результате ядерной атаки будет полностью разрушен Манхэттен. «Огненный шар с температурой до одного миллиона градусов по Цельсию испепелил бы значительное количество городских зданий и создал бы риск пожара для остальных. Взрывные волны, охватившие примерно 40 процентов города, будут достаточно мощными, чтобы полностью стереть с лица земли даже бетонные здания. Толстые невидимые слои радиоактивных осадков будут дрейфовать по острову, во многих случаях убивая до 95 процентов подвергшихся воздействию людей», — говорится в публикации.

Журнал заключает, что «в случае тотальной ядерной атаки на город погибнут почти все». «Это будет худший день в истории человечества, и те, кто выживет, могут начать завидовать тем, кто этого не сделает», — пишет издание.

Американцы думают в правильном направлении. Прокси-война против России вполне может продолжиться ядерным ударом по США. А так как боеголовок у нас много, Нью-Йорк точно станет одной из приоритетных целей.

2. На фоне новостей о распродаже американского оружия, переданного Украине, Дмитрий Медведев указывает, что США в очередной раз оправдали своё реноме страны-спонсора-терроризма (ссылка):



Поставляемое Соединенными Штатами на Украину вооружение оказывается «в руках преступников по всему миру», считает заместитель председателя Совета безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев. Об этом сообщается в Telegram-канале политика.

По словам Медведева, данный «гнилой оружейный сюжет» вокруг поставок оружия стоит расследовать.

«Поставляемое сейчас в Малороссию американское оружие будет расползаться по рукам разномастных преступников по всему миру. Точнее, уже вовсю расползается. Причем под «крышей» администрации и спецслужб США», — констатировал замглавы СБ. Он указал, что «фактически Америка в очередной раз становится спонсором международного терроризма», — подчеркнул Медведев.

Как добавил зампред Совбеза, в обозримом будущем стоит изучить вероятность разработки специального механизма для расследования.

«А возможно, и подумать над формированием особого международного органа по изъятию вылезающих то тут, то там американских подарков», — отметил Медведев.

3. Удивительная история с Родионом Газмановым. Оказывается, он открыл в Чикаго кофейню, поставил там российский флаг и включил гимн России. Возмущённые американцы напали на него и ранили (то ли пырнули ножом, то ли выстрелили из пистолета). Газманов-старший, узнав об этом, немедленно прилетел в Америку, залез на Макдональдс по водосточной трубе, поставил на крыше российский флаг и включил на телефоне российский гимн.



Сам Родион Газманов (кажется, его жизнь уже вне опасности) комментирует инцидент вот так (ссылка).