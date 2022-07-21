Байден использует препарат, который рекомендуется для снижения риска заражения КОВИД-19

На неделе, закончившейся сдачей анализа на коронавирус, Джо Байден встретился с лидерами арабского мира, американскими законодателями и Еленой Зеленской. Сейчас он принимает лекарства для лечения тех, кто подвержен высокому риску тяжелого заболевания.

По словам Карин Жан-Пьер, пресс-секретаря Белого дома, “он начал принимать “Паксловид”.

По данным американского регулятора, препарат одобрен в экстренной ситуации. Он назначается только тем пациентам, которые подвержены высокому риску развития тяжелых форм заболевания.

Жан-Пьер сообщает, что Байден не прошел тест во вторник и получил отрицательный результат. Она сообщила, что утренний тест в четверг показал положительный результат.

Байден отсутствовал на публичных мероприятиях в течение трех дней после поездки в Израиль, Саудовскую Аравию и Саудовскую Аравию в прошлую среду. Байден посетил множество мест и встретился с бывшим премьер-министром Биньямином Нетаньяху, израильскими лидерами. Байден также встретился с лидерами Саудовской Аравии и принял участие в арабском саммите, в котором участвовали еще шесть лидеров.