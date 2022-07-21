 

Глава МИ-6 считает, что существует способ избежать войны между США и Китаем

21.07.2022, 20:55, Разное
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По мнению главы британской внешней разведки МИ-6 Ричарда Мура, возможная война между США, их союзниками и Китаем маловероятна.
Мур сказал, что он не считает ее неизбежной и что многое зависит от нашей готовности видеть различия по обе стороны Тайваньского пролива. Он отвечал на вопрос о возможности войны.

Народно-освободительная армия Китая назвала США “главным разрушителем мира” в Тайваньском проливе в среду после того, как через него прошел еще один американский военный корабль.

После поражения сил Гоминьдана под командованием Чан Кайши в гражданской войне отношения между центральным правительством КНР и островной провинцией рухнули в 1949 году. После этого Китайская коммунистическая партия была перенесена на Тайвань. В конце 1980-х годов между островом Тайвань и материковым Китаем возобновились деловые и неформальные контакты. Обе стороны поддерживали контакты через неправительственные организации, такие как Пекинская ассоциация по развитию отношений через Тайваньский пролив (BAAR) и Тайбэйский фонд обмена между двумя странами (TSEF).



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