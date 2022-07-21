Мнение: Письмо: “Перестать бояться возраста”

Будем постепенно изучать не только стиль одежды в соответствии с типами имиджа, но и стиль поведения.

Стиль поведения авторов хорошо виден по из самопрезентации в письмах.

wqwqa

Добрый день, уважаемая Эволюция, уважаемые комментаторы.

Прошу Вашего разбора на тему имиджа.

Мне 32 года, рост 165, вес 53 кг. Стараюсь держать себя в форме – зимой хожу в зал, летом бегаю в парке. Нравится правильно питаться и следить за режимом, но не всегда получается. Случаются сбои, из которых обратно в колею вхожу трудно. Однако вес удается держать на одном уровне.

С имиджем и определением себя всегда были проблемы. Примерно до 25 лет часто красилась, ходила на каблуках, носила платья. В целом, пыталась повторить образ мамы, которую считаю красавицей. Собственного образа в голове так и не сложилось.

После 25 как будто начала ощущать взросление, испытывать по этому поводу страх и пытаться строить из себя девочку-подростка в худи, широких штанах, с косичками.

Это продолжается до сих пор. Наиболее комфортно и уверенно чувствую себя в простой, немнущейся, немаркой одежде – джинсах, свитерах, толстовках, футболках. На работу из-за необходимости ношу юбки, платья, рубашки.

В целом, мне нравится моя внешность, фигура. Пробовала определить свой тип по Вашей системе, получилась глина. Кажется, у меня немаленький нос, вертикаль в лице, но недостаточно твердости для земли или камня.

(Очень важное замечание, что автор себе нравится. Вместо того, чтобы внимательней рассмотреть черты своего лица. Нос у автора не немаленький, а большой, вертикаль в лице – это и есть “твердость”. Понятно, что она никакая не Глина, а как раз то, для чего ей “не хватает твердости”)

Проблемой кажутся очертившиеся носогубные складки, придающие лицу жесткость и добавляющие возраста. Временами чувствую зажимы в нижней трети лица. Вероятно, это связано с попытками скрыть носогубки.

Мои фото: https://wqwqa.livejournal.com/photo/album/449

Хотелось бы с Вашей помощью определиться с имиджем и самоощущением, перестать бояться возраста и выглядеть красивой.

(Страх возраста – это отдельная от имиджа проблема. Если правильно определить тип имиджа, можно сделать свой имидж красивей, но это не решит проблему с самооценкой. Зато есть обратная связь, и пока у вас проблема с самооценкой, хороший имидж вряд ли получится сделать. Автор Камень, поэтому хуже всего она выглядит на фото, где у нее пышная укладка с начесом. В коротком платьице она тоже выглядит довольно глупо и там, где очень кривляется, тоже. А вот там, где на ней сдержанная одежда, особенно черная или черно-белая, убранные волосы она выглядит намного лучше)

(Вам, друзья, вот такое задание. Опишите, что в описаниях себя автора не соответствует имиджу Камня и почему?)