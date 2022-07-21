Атласный топ, брюки или шорты и рубашка оверсайз: восемь базовых комплектов с белыми топами для жаркого лета

Белая майка без рукавов стала одним из самых основных трендовых изделий этого лета, поскольку оно универсальное и может отлично сочетаться с совершенно любым стилем. С этим предметом гардероба легко можно составить просто уникальные базовые комплекты, которые сейчас в моде.

Самыми популярными вариантами являются облегающие модели в рубчик. Однако можно выбрать совершенно любое изделие, в том числе из гладкого материала. Вот несколько отличных комбинаций с белой майкой.

Максимально простой образ

Черно-белый наряд никогда не выходит из моды. Можно дополнить такой комплект прической с зачесанными назад волосами, небольшими серьгами-кольцами, а также белыми кроссовками или черными босоножками.

Со свободными рваными джинсами

Легкие джинсы свободного покроя просто идеально подходят для прохладных летних дней. Белая майка в рубчик и спортивная обувь или же элегантные босоножки могут стать отличным дополнением к этому предмету гардероба.

Идеальный баланс между спортивным и элегантным

С белым блейзером оверсайз можно создать красивый и элегантный наряд. Широкие шорты, белая майка и блейзер являются просто отличным сочетанием.

Хорошо все это смотрится вместе с длинными носками, кроссовками и бейсболкой. Дополнить образ можно плетеной сумкой.

Со свободной юбкой

Белый в сочетании с бежевым смотрится очень красиво и элегантно. Такой наряд отлично подходит для совершенно любого случая, когда хочется выглядеть сдержанно, но при этом женственно.

Юбка на пуговицах и босоножки на высоком каблуке делают наряд захватывающим. Также стоит добавить красивую сумку и солнцезащитные очки. Чтобы выглядеть еще более ярко и притягательно, стоит дополнительно использовать красивые и яркие аксессуары.

Элегантный образ

Есть множество достаточно интересных и стильных вариантов белых маек в рубчик. Хорошо смотрится изделие с вырезом в виде сердца.

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Можно довольно легко создать просто невероятный и элегантный образ, сочетая майку с льняными брюками. Также стоит добавить красивые и модные аксессуары, которые помогут сделать образ еще более интересным и элегантным или же довольно непринужденным.

Велосипедные шорты и свободная рубашка

Свободные рубашки в стиле кэжуал и велосипедные шорты являются просто незаменимым атрибутом лета.

Все это хорошо смотрится вместе с белой майкой. Это может быть как укороченный топ, так и удлиненный вариант.

Чтобы сделать образ еще более притягательным, стоит добавить красивые украшения и солнцезащитные очки. Все это хорошо смотрится вместе с удобной обувью. В итоге вы точно будете готовы даже к самому напряженному дню. Это очень хороший наряд, который идеально подойдет для повседневной носки.

Боди вместо майки

Боди в этом году также пользуется огромной популярностью. Если нравятся вещи с глубоким вырезом на спине, то стоит приобрести такую вещь, которая хорошо будет смотреться совершенно со всем.

Атласная юбка, джинсы и даже шорты – все это идеальное сочетание с белой майкой. Можно создавать самые различные образы, от простого и непринужденного до достаточно эффектного и яркого.

Атласный топ и брюки в стиле милитари

Возвращение брюк с большими карманами стало большим сюрпризом для многих модниц. Однако если такой наряд нравится, то стоит выбрать его для себя, чтобы создать модный и стильный образ. Важно сыграть на контрастах.

Например, если нравятся спортивные брюки, то можно добавить нотку элегантности, если сочетать их с светлым атласным верхом.

Белая майка хорошо будет смотреться вместе с более элегантным низом. Именно поэтому можно легко создавать как простой и непринужденный, так более торжественный и гламурный образ.