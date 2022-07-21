Помогают скинуть десяток лет: 5 дерзких и омолаживающих стрижек боб

Стрижку под названием боб знают многие, поскольку она является одной из самых популярных причесок. У нее множество преимуществ, которые включают в себя стильность, эффектность, универсальность, практичность и способность визуально сбросить десяток, а то больше лет. Рассмотрим самые трендовые варианты.

Дикий боб

Это оригинальное сочетание кефали и стрижки шег. Прическа отличается многослойностью с более короткими волосами на макушке и удлиненными на затылочной части. Можно носить с челкой или без, в любом случае форма обещает быть стильной и оригинальной. Замечательно смотрятся вьющиеся волосы, не менее креативно прическа будет выглядеть с прямыми волосами (можно сделать небольшой прикорневой начес для увеличения объема). Стрижка отличается практичностью, поскольку вам не придется долго укладывать локоны. Техника позволит каждой волосинке занять свое место.

Микробоб

Маленькая аккуратная прическа, которую очень любят француженки. Волосы не очень длинные, прямая или косая челка – все это выглядит стильно и элегантно. Ваши прямые волосы будут смотреться более объемными, а слегка вьющиеся придадут прическе дополнительного шарма. Однозначно вы сможете назвать эту стрижку практичной, поскольку прическу укладывать не надо (помойте голову и высушите волосы привычным способом) и омолаживающей, ведь она поможет вам убавить не один, а даже несколько десятков лет.

С челкой-шторкой

Челка-занавес сейчас в моде, хотя можно сказать, что она не покидала пик популярности. Она очень выгодно обрамляет лицо и прекрасно сочетается с такой прической, как боб. Выбирайте любую, а также можете не утруждать себя выбором длины самой челки. Прическа (на главном фото) однозначно подчеркнет все достоинства вашего лица и поможет замаскировать недостатки. Еще эта стрижка выглядит очень нежно и женственно и, конечно же, омолаживает. Она смотрится великолепно не только на молодых девушках, но и на зрелых дамах, которые с ее помощью становятся намного моложе.

Тупой боб

Особенностями этой стрижки являются волосы одной длины (отсутствие многослойности) на боковых и затылочной зонах от корней до кончиков. Вы можете ее дополнить пышной ровной челкой. Можете сделать пробор посередине или сбоку или вообще обойтись без челки. В любом варианте вы выиграете, поскольку прическа смотрится великолепно как на ровных прямых, так и вьющихся или слегка вьющихся волосах. Трендовая стрижка также молодит, помогая скрыть свой возраст и мило обмануть окружающих.

Бокс-боб

Прическа является идеальной для всех женщин с тонкими волосами, которые хотят визуально прибавить своим локонам объема. Техника отличается тем, что волосы не стригут на одну длину, а делают небольшие слои на затылочной зоне, и волосы становятся более пышными. Передняя часть волос также подстрижена немного длиннее, словно напоминает подвернутый боб. Единственный минус, который является относительным: чтобы прическа не теряла характерной формы, ее необходимо постоянно корректировать. А это значит, вам чаще стоит навещать своего мастера, хотя чуть отросший вариант также выглядит очень привлекательно.