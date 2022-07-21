 

Мнение: Слабаки и тряпки

21.07.2022, 20:20, Разное
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Слабаки и тряпки

1. Евросоюз снял запрет на поставки ряда товаров и услуг для авиационной отрасли, а также убрал ограничения на финансовые транзакции для оплаты поставок российской нефти в третьи страны и российского экспорта продовольствия – Совет ЕС.

2. Испания и Португалия не согласны с предложением ЕС сократить потребление газа.

3. Мощностей, на которых возобновил работу после профилактического ремонта «Северный поток», недостаточно. Об этом заявило Федеральное сетевое агентство Германии. «Завершено техническое обслуживание „Северного потока“. Потоки газа из „Северного потока“ составляют в настоящее время около 40% от максимальной мощности, говорится в сообщении немецкого регулятора. — Если поставки российского газа по „Северному потоку“ останутся на таком низком уровне, то уровень заполнения хранилищ в 90% к ноябрю вряд ли будет достижим без дополнительных мер».
В агентстве добавили, что сокращение влияет на поставки газа и в другие европейские страны, такие как Франция, Австрия и Чехия.
Ситуация напряженная, и нельзя исключать ухудшения ситуации, считает регулятор: «Однако поставки газа в Германию на данный момент стабильны. Безопасность поставок в Германию в настоящее время по-прежнему гарантирована».
По данным Федерального сетевого агентства, в настоящее время в ПХГ страны заполнены на 65,1%.

Энергонезависимость Европы откладывается.
А как же предложения померзнуть зимой без газа ради Украины?

Источник: Colonel Cassad



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