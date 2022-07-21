Мнение: Более широкий выбор

Еще один европейский премьер ушел в отставку. Итальянский премьер-министр Драги, несмотря на полученный вчера вотум доверия, все-таки отказался занимать свой пост и ушел. Президент Италии отставку принял.

Политическая система всего Запада сейчас находится в турбулентном состоянии. Она заточена на «мирное время» и очень плохо способна к реагированию на чрезвычайные обстоятельства.

Это два принципиально разных способа управления. «Мирное» управление ориентировано на принятие максимально продуманных и взвешенных решений с минимальными негативными последствиями. Поэтому ей требуется значительное время на согласования и поиск консенсуса. Соответственно подбираются и кадры такого управления.

Антикризисное управление ориентировано на скорость принятия решений в ущерб их качеству, что в особых обстоятельствах абсолютно оправдано: нет никакого смысла в быстро меняющейся обстановке принимать солидные и взвешенные решения по тому, что произошло позавчера. Просто потому, что за два дня ситуация может кардинально измениться.

Отсюда и текущие проблемы Европы (да не только Европы). Нас это не очень касается, так как современное российское управление вообще не соответствует никакому способу, поэтому для нас мало что меняется.

А вот Запад пытается решить задачу, не ломая существующую политическую систему, но «методом перебора». Премьеры уходят чаще и быстрее, система подыскивает из того набора, что есть под рукой, наиболее соответствующих моменту. Небесспорная тактика, но логичная: искать самородков некогда, приходится выбирать из того, что в наличии.

«Самородки», кстати, тоже возможны – но это происходит на следующем этапе распада системы. Когда кризис переходит совсем в острую фазу, которая ломает все без исключения механизмы, включая и механизм передачи власти и полномочий. Тогда на поверхность «всплывают» маргиналы, не имеющие никаких шансов в «обычное время». Это не значит, что маргиналы лучше, но появляется более широкий выбор, вариативность. Иногда это срабатывает, иногда вчерашний маргинал, придя к власти, становится каким-нибудь Денисом Пушилиным, что еще хуже. Но исторический процесс работает так и не иначе.

Поэтому пока в Европе самое начало управленческого кризиса, и оно маркируется чередой отставок, позволяющей начать поиски более пригодных к особым условиям кандидатов.

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