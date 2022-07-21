Путин и наследный принц Саудовской Аравии отметили значение ОПЕК+ для нефтяного рынка

Президент РФ Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд обратили внимание на значение выполнения договоренностей ОПЕК+ для поддержания стабильности на мировом рынке нефти.

«Обстоятельно рассмотрена текущая ситуация на мировом нефтяном рынке. Акцентирована важность дальнейшей координации в рамках «ОПЕК плюс», – сообщается на сайте Кремля содержание телефонной беседы президента РФ и наследного принца Саудовской Аравии.

Отмечается, что в разговоре было «с удовлетворением отмечено, что страны – участницы этого формата последовательно выполняют взятые на себя обязательства с целью поддержания необходимого баланса и стабильности на мировом рынке энергоносителей».

Ранее СМИ сообщили , что министры Саудовской Аравии настаивают на том, что решения по нефтяной политике будут приниматься в соответствии с рыночными условиями и в рамках ОПЕК+. До этого США высказали мнение о том, что страны ОПЕК имеют возможности для наращивания нефтедобычи.

В то же время Ливия планирует довести добычу нефти до уровня, предшествующего блокировке месторождений со стороны протестующих.

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