В Донбассе открылась первая школа самбо

В Донецкой народной республике при поддержке «Единой России» открылась первая школа самбо. Она будет работать на базе школы в Мангуше в рамках проекта «Самбо в школы», который реализуется в 70 российский субъектах.

В школу №1 уже доставили спортивный инвентарь и маты для занятий. Старт проекту в ДНР дал Глава Республики Денис Пушилин и президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев, говорится в Telegram-канале партии.

«Наши возможности расширяются, потому что Россия становится ближе. И все проекты, которые есть в регионах Российской Федерации, становятся доступными и для нас. 20 апреля в Донецке было подписано соглашение о сотрудничестве с Всероссийской федерацией самбо, предусматривающее реализацию в Республике проекта «Самбо в школы». Это поддержка не только инвентарем, это еще и возможность выезжать на сборы», – сказал Пушилин.

Ранее сообщалось, для детей из Донбасса открылись «Университетские смены» в нескольких городах России.

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