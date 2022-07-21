 

Лукашенко: С территории Белоруссии нанесли удары по военным объектам Украины

21.07.2022, 19:55, Новости дня
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Белоруссия ни техникой, ни живой силой не воюет на Украине, но с ее территории были нанесены удары по военным объектам Украины, сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью информационному агентству Франс Пресс.

По его словам, это было сделано в превентивных целях. «Зачем развернули на границе четыре дивизиона? Зачем вы нацелились против нас? Вы хотите сказать, что я должен был сидеть и ждать, пока на голову белорусскому народу ракеты начнут падать? Нет. <…> Россияне наносили свои удары [с территории Белоруссии], чтобы обезопасить свои подразделения», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на БелТА.

«Я поддерживаю Россию в том, что они вас упредили. Если бы военные РФ проморгали этот момент, они вынуждены были бы встретить массированный удар со стороны войск НАТО – не Украины. Сейчас не Украина воюет, сейчас вы там воюете: ваши наемники и ваше оружие. Так вы же еще большие агрессоры, чем я», – сказал президент.

Лукашенко также сообщил, что в пятницу по телефону будет разговаривать с президентом РФ Владимиром Путиным, а позже состоится и встреча. «Вот завтра мы с Владимиром Владимировичем переговорим. Он попросил, чтобы завтра мы по телефону переговорили. Потом я поеду, буду встречаться с ним. Столько, сколько нам надо. У нас такой уровень отношений, что никакого разрешения для того, чтобы мне в Россию поехать, не надо», – добавил он.

Ранее белорусский лидер заявил, что обсуждал с российским коллегой Владимиром Путиным стратегические планы Запада по нападению на Россию через Украину и через Белоруссию.

В начале июля Лукашенко отметил, что украинские военные пытались нанести удар по военным объектам на белорусской территории, но все ракеты были перехвачены.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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