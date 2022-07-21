 

Застройщикам разрешат сносить многоэтажки с нераспроданными квартирами

21.07.2022, 19:32, Разное
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Власти официально разрешили застройщикам сносить новостройки, если такой вариант оказывается самым выгодным.

Это касается в том числе и зданий, квартиры в которых не удалось распродать целиком и в разумные сроки. Шаг позволит высвободить землю под новые перспективные проекты, а также избежать убытков, связанных со сдачей в эксплуатацию нерентабельных домов.

Кризис, вызванный современными экономическими и политическими обстоятельствами, бросает вызов не только транспортному и продовольственному секторам экономики, но и ставит вопрос о дальнейшем существовании крупного жилищного строительства. По данным аналитиков, спрос на первичный рынок недвижимости только в Москве рухнул уже более чем на 76%.

По словам источника в правительстве, были рассмотрены множество способов балансирования предложения на рынке. Так, снижение метража новых комфортабельных студий до 7 м² в обозримом будущем может лишь усугубить ситуацию. А снос уже существующих зданий также позволит получить дефицитную бетонную крошку, которую ранее поставлял наложивший санкции Южный Судан.

Метод исполнения сноса уже существующих ЖК еще не определен застройщиком, однако наиболее вероятным и эффективным будет использование контролируемого хлопка.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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