Минздрав не поддержал признание ВОЗ “третьего пола”

Защита семьи и укрепление института брака, как союза мужчины и женщины, являются главными приоритетами государственной политики Российской Федерации. Министерство здравоохранения стоит на этой позиции, заявил РИА Новости Алексей Кузнецов (помощник министра здравоохранения). Он также прокомментировал вопрос о признании “третьего пола”.

Сергей Миронов, лидер партии “Справедливая РФ – За правду”, попросил Михаила Мурашко, министра здравоохранения, разъяснить позицию его ведомства относительно признания Всемирной организацией здравоохранения “третьего пола”.

“Защита материнства, детства, укрепление института брака как союза мужчины и женщины, защита семьи и отцовства, сохранение традиционных семейных ценностей, защита детей являются важнейшими приоритетами государственной политики Российской Федерации, что закреплено в Конституции РФ”. Кузнецов заявил, что и медицинская наука, и мы придерживаемся этой позиции. Мы отстаиваем ее на всех международных площадках”.