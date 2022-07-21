 

Минздрав не поддержал признание ВОЗ “третьего пола”

21.07.2022, 19:30, Разное
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Защита семьи и укрепление института брака, как союза мужчины и женщины, являются главными приоритетами государственной политики Российской Федерации. Министерство здравоохранения стоит на этой позиции, заявил РИА Новости Алексей Кузнецов (помощник министра здравоохранения). Он также прокомментировал вопрос о признании “третьего пола”.
Сергей Миронов, лидер партии “Справедливая РФ – За правду”, попросил Михаила Мурашко, министра здравоохранения, разъяснить позицию его ведомства относительно признания Всемирной организацией здравоохранения “третьего пола”.

“Защита материнства, детства, укрепление института брака как союза мужчины и женщины, защита семьи и отцовства, сохранение традиционных семейных ценностей, защита детей являются важнейшими приоритетами государственной политики Российской Федерации, что закреплено в Конституции РФ”. Кузнецов заявил, что и медицинская наука, и мы придерживаемся этой позиции. Мы отстаиваем ее на всех международных площадках”.



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