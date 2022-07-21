 

Китай раскрывает “хитрый план” США для Европы: “Они хотят одним выстрелом убить двух зайцев”

21.07.2022, 19:30, Разное
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США хотят “убить двух зайцев одним выстрелом” и одновременно ослабить Россию и ЕС с помощью санкционной политики, пишет китайское издание.
Следует отметить, что российская экономика способна выдержать санкции, в то время как Европейский союз страдает от острой нехватки энергии, роста цен и замедления экономического роста.

Автор заявил, что Вашингтон использует Брюссель, чтобы ослабить Москву, а Москву – чтобы контролировать Брюссель. “США сделали огромное состояние на украинском конфликте и смогли заставить Европейский Союз смириться с этим”.

В этой статье подчеркивается, что США фактически держат Европу в заложниках, пренебрегают интересами Европы и обогащаются за ее счет.



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