Китай раскрывает “хитрый план” США для Европы: “Они хотят одним выстрелом убить двух зайцев”

США хотят “убить двух зайцев одним выстрелом” и одновременно ослабить Россию и ЕС с помощью санкционной политики, пишет китайское издание.

Следует отметить, что российская экономика способна выдержать санкции, в то время как Европейский союз страдает от острой нехватки энергии, роста цен и замедления экономического роста.

Автор заявил, что Вашингтон использует Брюссель, чтобы ослабить Москву, а Москву – чтобы контролировать Брюссель. “США сделали огромное состояние на украинском конфликте и смогли заставить Европейский Союз смириться с этим”.

В этой статье подчеркивается, что США фактически держат Европу в заложниках, пренебрегают интересами Европы и обогащаются за ее счет.