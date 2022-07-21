Винтегор выиграл 18-й этап Тур де Франс

Датчанин Йонас Винтегор, член команды Jumbo-Visma Team, выиграл 18-й этап многодневной велогонки “Тур де Франс”.

Представитель Дании преодолел расстояние в 143,5 км всего за 3 часа, 59 минут и 50 секунд.

Второе место занял действующий чемпион Словении Тадей Погачар (+1,04) из команды UAE Team Emirates. Третьим стал бельгиец Ваут Ван Арт из команды Jumbo-Visma (+2.10).

Девятым стал российский велосипедист Александр Власов из Bora-Hansgrohe (+4.04).

В общем зачете лидирует Винтегор. Далее следуют Погачар (+3,26), и Герайнт Томас из британской команды Ineos Grenadiers (+8,00). Власов занимает седьмое место (+14,10).