 

Винтегор выиграл 18-й этап Тур де Франс

21.07.2022, 19:30, Разное
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Датчанин Йонас Винтегор, член команды Jumbo-Visma Team, выиграл 18-й этап многодневной велогонки “Тур де Франс”.
Представитель Дании преодолел расстояние в 143,5 км всего за 3 часа, 59 минут и 50 секунд.

Второе место занял действующий чемпион Словении Тадей Погачар (+1,04) из команды UAE Team Emirates. Третьим стал бельгиец Ваут Ван Арт из команды Jumbo-Visma (+2.10).

Девятым стал российский велосипедист Александр Власов из Bora-Hansgrohe (+4.04).

В общем зачете лидирует Винтегор. Далее следуют Погачар (+3,26), и Герайнт Томас из британской команды Ineos Grenadiers (+8,00). Власов занимает седьмое место (+14,10).



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