Первый подтвержденный случай заболевания обезьяньей оспой в Таиланде

В Таиланде впервые выявлен случай заболевания обезьяньей оспой. Пациент является иностранцем, говорится в заявлении Министерства здравоохранения Таиланда, сделанном в четверг.

По данным министерства, пациентом оказался житель Нигерии в возрасте 27 лет, прибывший в Таиланд на отдых на остров Пхукет.

Согласно заявлению, иностранец обратился в частную больницу на Пхукете после того, как почувствовал симптомы, похожие на симптомы оспы обезьян. Врачи больницы немедленно рассказали о ситуации в министерство.

Группа медицинских экспертов из отделения Департамента по контролю за заболеваниями в южных провинциях Министерства здравоохранения немедленно выехала на Пхукет для проведения всех анализов и эпидемиологического расследования. Наличие у пациента оспы обезьян было подтверждено путем анализа материалов анализов, отправленных в Бангкок. Это было сделано на медицинском факультете Университета Чулалонгкорн и в Департаменте научных исследований Министерства здравоохранения.

Министерство также выяснило, что пациент прибыл из Нигерии. В течение некоторого времени он проживал на острове Пхукет. В результате были предприняты усилия по выявлению, тестированию и установлению местонахождения тех, кто контактировал с ним до поступления в больницу.

Министерство призывает людей не паниковать в связи с обнаружением первого случая заболевания в Таиланде. Оно также заверяет, что система здравоохранения Таиланда способна предотвратить широкое распространение инфекции. В заявлении также говорится, что обезьяньей оспой можно заразиться только при прямом контакте с больным человеком.