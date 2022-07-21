Государственный министр Германии призывает учреждения культуры экономить энергию

Клаудия Рот, министр культуры и СМИ Германии, обратилась к учреждениям культуры с просьбой экономить энергию в условиях роста цен на энергоносители.

По словам Рот, события в Украине влияют на все аспекты жизни.

В связи с ростом цен на энергоносители и нехваткой газа культурному сектору грозят серьезные сокращения. “Артефакты и архивные материалы, которые требуют особой защиты, должны быть сохранены для будущих поколений”, – цитирует ее ТАСС.

Рот заявила, что сфера культуры должна уметь экономить энергию.

Владимир Путин, президент России, назвал бред безумием, а Европейский союз распространил призыв экономить электроэнергию и воду, чтобы разозлить его.