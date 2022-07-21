Татуировки со смыслом все больше входят в моду: о чем могут рассказать маленькие рисунки на руке

Миниатюра и минимализм – актуальные новшества в искусстве татуировки. Модные тату сегодня могут быть совсем небольшого размера и состоять буквально из нескольких линий. Набиваются они очень быстро и не требуют особого ухода. Такие рисунки могут иметь глубокий сакральный смысл. О чем расскажут миниатюрные картинки на руке?

Колибри

Маленькая птичка является символом свободы, активности и жизнелюбия. Такой рисунок подойдет энергичным людям с гибким складом ума и широким кругозором. Иногда этот символ выбирают для себя те, кто хочет развить в себе ассоциируемые с ним качества характера.

Луна и ее фазы

Естественный спутник Земли пробуждал воображение людей еще на заре развития цивилизаций. И сегодня Луна остается мистическим символом, ассоциирующимся с женским началом. Используют ее изображения в качестве эскизов для татуировок чаще всего девушки. Тату с Луной подчеркивают женственность. А изображение нескольких фаз в одном рисунке говорит о цикличности естественного хода бытия.

Следы лап животных

Мило и ненавязчиво смотрятся татуировки с изображением следов кошек и собак. Такие рисунки обычно не имеют философского подтекста. Выбирают их для себя люди, искренне любящие животных. Иногда такие тату делают с мыслями о конкретном домашнем любимце.

Молнии

Молния на языке татуировок может означать силу духа и высокие моральные устои. Многие вкладывают в этот символ также энергичность, открытость к ярким впечатлениям и эмоциям.

Кресты

Татуировки с крестами набивают чаще всего люди с серьезными религиозными убеждениями. Это изображение является персональным оберегом, защитой от злых сил и соблазнов. Иногда маленький крестик символизирует память и глубокую душевную связь с конкретным человеком.

Бабочки

Эскизы с бабочками любимы многими девушками. Это уникальное насекомое, развитие которого происходит с невероятными метаморфозами. Некоторые люди набивают его как символ ожидаемых перемен, которые приведут к потрясающим результатам. Взрослая бабочка – символ красоты, легкости и молодости.

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Звезды и созвездия

Человек с татуировкой звезд или созвездий – настоящий романтик. Такие тату делают те, кто верит в магию созвездий и звездные предсказания. Для некоторых это знак удачи и гармонии. Иногда делают такие тату с мистическим смыслом, загадывая желание и рассчитывая на его скорое исполнение.

Розы

Розу называют королевой царства цветов. Этот цветок выбирают девушки, желающие подчеркнуть свою красоту и статус. Роза является символом страсти, любви и ярких эмоций. Такая татуировка может быть символом уверенности в себе и независимости от общественного мнения. Впрочем, достаточно часто этот рисунок выбирают исключительно ради украшения без сакрального значения.

Сердце

Изображение сердца или его половины – универсальный символ любви. Особенно часто используют его для парных татуировок, когда влюбленные наносят на свою кожу одинаковые картинки в одном и том же месте. Набивают сердца иногда и как символ собственных романтических настроений или желая привлечь искреннюю и чистую любовь в собственную жизнь.