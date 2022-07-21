Мнение: Женщина-король

Смешное.

Иронично, что пытаясь накинуть повесточки с лопаты на тему "сильные и независимые черные женщины унижают белых цисгендерных колонизаторов" авторы сего чудесного опуса выбрали именно Дагомею. Все это могло бы служить неким обоснованием современной критической расовой теории, если бы не ряд неудобных фактов. Сама Дагомея, будучи независимым государством, вполне себе отлично длительное время торговала рабами, продавая местных негров в рабство французским и португальским колонизаторам, на чем активно наживалась и за счет чего содержала относительно крупную армию, куда входил и пресловутый "женский отряд". Эти самые "черные амазонки" помогали дагомейским правителям завоевывать окрестные племена, которые обращались в рабство и продавались европейским работорговцам, за счет чего и выросло пресловутое Дагомейское королевство, за свободу которого машут холодным оружием в ролике. А территория на которой происходило дело называлась Невольничньим берегом (угадайте с одного раза почему). Позднее, потеряв чувство реальности, один из королей Дагомеи напал на французские колонии и огреб в Первой Дагомейской войне. Чем французские колонизаторы и воспользовались позднее. уже сами напав на Дагомею и сделав ее своей колонией во 2-й Дагомейской войне.

В общем, с точки зреняи демонстрации ужасов колониализма авторы выбрали одну из наименее подходящих для этого историй, которая по сути была разборкой двух группировок работороговцев, где Дагомея была еще гаже французов, так как обращала в рабство своих соплеменников и наживалась на этом. Современные исследования указывают, что именно торговля людьми была главным "драйвером роста" экономики Дагомеи.

Про ритуальный религиозный каннабализм и прочие прелести можно даже не говорить. Но очевидно, что авторы ухватились за тему "черные воительницы наваливают белым мужикам и понеслась". Хотя если копнуть реальную историю европейской работорговли и геноцида африканского населения, там можно полноценные ужасы снимать, почище всяких "Списков Шиндлера".

Ну а подобными агитками тема реальных преступлений европейских колонизаторов просто профанируется, предлагая аудитории вместо реальной истории с ее "полутонами", очередную Ваканду.

Про саму Дагомею без флера агит-романтики, можно почитать например тут http://istorja.ru/forums/topic/225-dagomeya/

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