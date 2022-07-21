 

Сийярто заявил о регулярном поступлении газа из России

21.07.2022, 18:27, Новости дня
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Российский газ поступает на территорию Венгрии в штатном расписании, сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто.

«Заполнение газохранилищ в Венгрии идет по расписанию. Мы уже заполнили газохранилища на 27,3% от годового потребления. В Европе этот показатель составляет только 17,3%, а у нас 27,3%», – сказал Сийярто после переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым, передает РИА «Новости».

Он пояснил, что в обычное время таких объемов достаточно, они бы гарантировали безопасность страны, но сейчас мир переживает «ненормальные времена», потому нужно продвигаться дальше в вопросах энергетической безопасности.

Сийярто также заявлял, что венгерское руководство хотело бы нарастить объемы природного газа, поступающего из России.

Ранее официальный представитель венгерского МИД Мате Пацолаи сообщил, что Сийярто также проведет встречи с вице-премьером Александром Новаком и вице-премьером – министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым, а также обсудит дополнительные закупки для своей страны 700 млн кубометров газа.

В пятницу наибольший шум вызвало заявление венгерского премьера Виктора Орбана, который сравнил политику антироссийских санкций с «выстрелом себе в легкие».

Глава МИД Сийярто в свою очередь заявил об отказе даже обсуждать ограничительные меры в отношении Газпрома и российского газа в целом.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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