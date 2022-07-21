Пушилин поручил МИД ДНР установить дипотношения с Северной Кореей

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин поручил МИД республики установить дипломатические отношения с Корейской Народно-Демократической Республикой, соответствующая нота уже направлена.

«Сейчас уже были даны соответствующие поручения Министерству иностранных дел Донецкой Народной Республики об установлении дипломатических отношений с КНДР, и соответствующая нота уже была направлена. Это в дальнейшем перерастет, по моему убеждению, и во взаимовыгодные экономические отношения», – сказал он в четверг в эфире телеканала «Россия-24», передает ТАСС.

Напомним, министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи направила своим коллегам из ДНР и ЛНР письмо о признании. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) признала Донецкую народную республику. После этого Украина объявила о разрыве отношений с КНДР.

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