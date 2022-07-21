 

В Молдавии задержали оппозиционного депутата по делу о незаконном финансировании партии

21.07.2022, 18:27, Новости дня
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В Молдавии задержали депутата оппозиционной партии «Шор» Марину Таубер по делу о незаконном финансировании, сообщила руководитель пресс-службы генпрокуратуры страны Марианна Керпек.

«Депутат Марина Таубер задержана на 72 часа по делу о незаконном финансировании партии», – цитирует Керпек РИА «Новости».

Она уточнила, что Таубер поместят в изолятор Национального антикоррупционного центра. Генеральная прокуратура оценит необходимость дальнейшего ограничения ее свободы.

В четверг антикоррупционная прокуратура страны начала обыски у активистов и сторонников «Шор». Таубер по запросу и.о. генпрокурора Дмитрия Робу лишили депутатского иммунитета.

Следствие полагает, что в первом полугодии 2022 года партия произвела выплаты на сумму 600 тыс. евро, при этом в ее расходах указаны лишь 12 тыс. долларов.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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