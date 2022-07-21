 

Китай пригрозил США «решительными мерами» в случае поездки Пелоси на Тайвань

21.07.2022, 18:25, Разное
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Поездка спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань «сильно подорвёт суверенитет и территориальную целостность Китая», — об этом, как пишет CNBC, заявил представитель МИД КНР Чжао Лицзянь. Он также добавил, что «если США собираются настойчиво идти по этому неверному пути, то Китай предпримет решительные и сильные меры для защиты своего суверенитета».

Китай выступил с предупреждением в адрес США: если спикер палаты представителей Нэнси Пелоси отправится в следующем месяце на Тайвань, то они предпримут серьёзные меры.

В сегодняшнем заявлении представитель Министерства иностранных дел Китая (Чжао Лицзянь. — ИноТВ) заявил, что эта поездка «сильно подорвёт суверенитет и территориальную целостность Китая, серьёзно ударит по основе китайско-американских отношений и отправит крайне неправильной сигнал силам независимости Тайваня».

Он добавил: «Если США собираются настойчиво идти по этому неверному пути, то Китай предпримет решительные и сильные меры для защиты своего суверенитета и территориальной целостности».

По данным Financial Times, спикер Пелоси планирует в августе возглавить делегацию на Тайвань. Время, выбранное для этой поездки, особенно чувствительное для Китая. В следующем месяце Китай будет отмечать юбилей основания Народно-освободительной армии.

Как сообщили источники изданию Financial Times, в администрации Байдена были разногласия по поводу того, следует ли спикеру Пелоси предпринимать эту поездку. Если она туда поедет, то станет самым высокопоставленным американским законодателем, посетившим Тайвань, с того момента, как четверть века назад туда съездил её предшественник Ньют Гингрич.

Дата публикации 20 июля 2022 года. 



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