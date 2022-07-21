 

В Подмосковье обезьяна растерзала ребенка на улице (видео)

21.07.2022, 18:18, Разное
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В Сети опубликовано жуткое видео с кадрами нападения обезьяны на девочку. Все случилось в деревне Терпигорьево, когда дети гуляли во дворе частного дома.

Неожиданно рядом появилась обезьяна и кинулась на ребенка. Все остальные в ужасе бросились врассыпную. Ребенка еле вырвали из лап хищника очевидцы.

Пострадавшую малышку экстренно госпитализировала скорая. Врачи диагностировали у нее большую кровопотерю.

“Все произошло сегодня. Обезьяна напала на ребенка. Убежала из домашнего зоопарка частного дома, находящегося в деревне Терпигорьево. Предположительно, зоопарк принадлежит одному из адвокатов, живущему в этом поселке”, — сообщил в беседе с “Дни.ру” источник.

“Эта мартышка сегодня бросилась на женщину, которая шла выбрасывать мусор на помойку. Но женщине повезло. Обошлось без травм”, – добавил он.Сейчас на месте происшествия работает полиция, опрашивают детей.



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