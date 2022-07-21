Москва стала первым местом съемок сериала о трех боксерах из Челябинска

“Телохранители” – это история трех профессиональных боксеров из Челябинска, которые приняли решение заработать легкие деньги в Москве, чтобы добраться до чемпиона мира. Их исключение из национальной сборной связано с участием в несоблюдении правил. Героини напиваются в баре и вступают в спор со столичным адвокатом. Они побеждают. Из-за дебоша им приходится выбирать: обратиться в суд или заплатить работодателю, который нанес им травму. Сменив спортивную форму на сшитые на заказ костюмы, адвокаты предлагают спортсменам стать его телохранителями. Все оказывается не так просто и однозначно, как они ожидали.

“Эта история актуальна, потому что герои – люди. Они молоды, счастливы и никогда не унывают. Но главные “герои” – это Москва и Челябинск. Они всегда сталкиваются. Москва представлена адвокатом и его семьей. Челябинск представляют три напористых боксера.

Режиссером сериала выступил Константин Смирнов (“Девчата с Макарова”, “Жучки”); роли также исполнили Александр Левин и Инга Оболдина.