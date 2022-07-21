Венгрия сможет получать дополнительные объемы газа с северного и южного направлений

Петер Сийярто, министр иностранных дел Венгрии, заявил, что Венгрия предприняла шаги для получения дополнительных объемов газа через южное направление и интерконнектор на границе со Словакией.

“Физическая реальность остается физической реальностью. Невозможно купить такое количество дополнительного газа в Европе без российских источников. После переговоров с Сергеем Лавровым Сийярто заявил, что Венгрия предприняла все необходимые шаги для того, чтобы мы могли брать дополнительный газ через южное направление, через интерконнектор. Через него мы можем получать 20 миллионов кубометров газа в день.

Ранее правительство Венгрии объявило чрезвычайную ситуацию в энергетическом секторе. Оно включает в себя семь мер. Среди них – увеличение добычи газа с одной четверти до двух миллиардов кубометров, поиск дополнительных 700 кубометров газа для заполнения хранилищ, запрет на экспорт энергии, увеличение добычи угля, ускорение перезапуска блоков угольной электростанции “Матра” и продление работы АЭС “Пакш”. Они также сократили коммунальные платежи.