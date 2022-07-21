 

МИД: Проблемы экспорта украинского и российского зерна должны решаться одновременно

21.07.2022, 17:05, Новости дня
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Продовольственный кризис в мире невозможно решить только путем вывоза украинского зерна, без снятия ограничений на поставки российского зерна и удобрений, сообщил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

«Это логично, что эти два вопроса должны решаться параллельно, поскольку если мы говорим о продовольственном кризисе, то я не думаю, что только поставками украинского зерна эту проблему можно каким-то образом решить. Без поставок российского зерна, удобрений, наверное, будет сложно рассчитывать на продвижение в этом вопросе»,– приводит его слова ТАСС.

Руденко отметил, что российская сторона обсуждает с ООН вопрос о необходимости снятия ограничений на экспорт зерна из России.

Накануне член украинской делегации на переговорах Рустем Умеров сообщил, что экспорт зерна с Украины планируется осуществлять через три порта: «Одесса», «Южный» и «Черноморск».

Напомним, в Стамбуле прошли четырехсторонние переговоры с представителями Турции, ООН, Украины и РФ по вопросу организации вывоза сельхозпродукции из черноморских портов. Российская делегация, куда входят представители Минобороны, на переговорах в Стамбуле предложила решение по вывозу сельхозпродукции из черноморских портов.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш призвал вернуть российское продовольствие и удобрения на рынки. В свою очередь замглавы МИД РФ Сергей Вершинин в ходе выступления на мероприятии высокого уровня ГА ООН по борьбе с продовольственным кризисом заявил, что западные санкции против РФ препятствуют экспорту продовольствия и стали оружием против продовольственной безопасности во всем мире.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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