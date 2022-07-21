 

США отозвали запрос об экстрадиции россиянина Винника из Франции

21.07.2022, 17:05, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

США отозвали запрос с требованием об экстрадиции россиянина Александра Винника из Франции, рассказал его адвокат Фредерик Бело.

«Франции возобновила процесс по этому запросу 1 июля 2022 года с целью не допустить освобождение Александра Винника, провозглашенное постановлением Судьи по исполнению наказаний 29 июня», – передает РИА «Новости» со ссылкой на Бело.

По его словам, с помощью такого «обманного маневра» США смогли добиться возвращения Винника в Грецию, а также еще и того, что он останется в тюрьме. Из Греции Винника отправят в США.

Винник находится в заключении почти пять лет. Он был арестован 25 июля 2017 года на полуострове Халкидики в Греции по запросу США. Его обвинили в создании без лицензии властей страны биржи криптовалют BTC-e, через которую, по утверждению США, отмывались миллиарды долларов. В США мужчине грозит 55 лет тюрьмы. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.05.21 / Блинкен – чтобы победить пандемию, США готовы сотрудничать даже с Россией и Китаем

03.07.21 / В России новый рекорд суточной смертности от COVID-19, заболеваемость – на уровне января

24.07.20 / Forbes подсчитал возросшее за время пандемии богатство российских миллиардеров

18.01.21 / Австралия, скорее всего, не откроет границы в 2021 году – департамент здравоохранения

17.02.21 / Украинцы открывают сезон вакцинного туризма в Россию

30.11.21 / Путин напомнил о своем праве избираться на новый срок

08.02.22 / Некоторые члены Евросоюза против отключения России от SWIFT – СМИ

19.10.21 / АТБ утилизирует опасную партию продукции румынского производителя – заявление компании

23.12.20 / Бывший участник команды главы Владимирской области резко раскритиковал губернатора

06.09.20 / Диетолог перечислила продукты для здоровья сердечно-сосудистой системы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика