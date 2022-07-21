США отозвали запрос об экстрадиции россиянина Винника из Франции

США отозвали запрос с требованием об экстрадиции россиянина Александра Винника из Франции, рассказал его адвокат Фредерик Бело.

«Франции возобновила процесс по этому запросу 1 июля 2022 года с целью не допустить освобождение Александра Винника, провозглашенное постановлением Судьи по исполнению наказаний 29 июня», – передает РИА «Новости» со ссылкой на Бело.

По его словам, с помощью такого «обманного маневра» США смогли добиться возвращения Винника в Грецию, а также еще и того, что он останется в тюрьме. Из Греции Винника отправят в США.

Винник находится в заключении почти пять лет. Он был арестован 25 июля 2017 года на полуострове Халкидики в Греции по запросу США. Его обвинили в создании без лицензии властей страны биржи криптовалют BTC-e, через которую, по утверждению США, отмывались миллиарды долларов. В США мужчине грозит 55 лет тюрьмы.

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