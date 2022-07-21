На Украине предъявили обвинение судье за смертный приговор наемникам в ДНР

Службы безопасности Украины заочно предъявила обвинения в нарушении законов и обычаев войны судье из ДНР, который приговорил наемников к смертной казни, сообщила пресс-служба ведомства.

Утверждается, что следователи подготовили достаточную доказательную базу и сообщили о подозрении судье.

«Именно он вопреки требованиям международного права приговорил к смертной казни двух граждан Великобритании и одного гражданина Королевства Марокко, официально защищавших Украину в рядах Вооруженных сил Украины», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства в Telegram-канале.

Напомним, 9 июня в Донецкой народной республике вынесли смертный приговор британским подданным Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также марокканцу Саадуну Брагиму, обвиняемым в участии в боевых действиях на стороне ВСУ. Пиннер посоветовал наемникам не приезжать на Украину. Эслин и Пиннер подали кассационные жалобы в Верховный суд Донецкой народной республики, чтобы обжаловать приговор.

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