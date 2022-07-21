B Испании от жары погибло свыше 500 человек

Испания пережила сильнейшую волну жары за всю 47-летнюю историю метеонаблюдений, пишет BFM TV. Премьер-министр Педро Санчес привёл данные Института здоровья Карлоса III, согласно которым от высоких температур погибло более 500 жителей страны.



AP

В Испании зафиксирована самая сильная жара с начала сбора метеорологических данных в 1975 года, пишет BFM TV.

В среду премьер-министр страны Педро Санчес посетил автономное сообщество Арагон на севере, которое особенно пострадало от пожаров. Ссылаясь на опубликованные данные Института здоровья Карлоса III, глава правительства заявил о «более чем 500 погибших в результате таких высоких температур». На самом деле в институте предположили, что напрямую от этой волны жары погибло 679 человек, — такие цифры приводит государственное телевидение.

Согласно предварительным данным, опубликованным в среду Национальной метеорологической службой (AEMET), Испания с 9 по 18 июля пережила самую сильную волну жары с начала наблюдений. Экстремально высокие температуры, которые превышали 45 °C, на прошлой неделе спровоцировали масштабные пожары по всей стране, отмечает BFM TV.