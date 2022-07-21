Выручка заведений общепита в Москве превысила 46 млрд рублей

Ежемесячные обороты в июне текущего года превысили показатели декабря 2021-го на 5,6%. Это связано со стабилизацией эпидемиологической обстановки в столице, а также с ростом внутреннего туризма, уточнил Ефимов.

За первые шесть месяцев 2022 года обороты заведений общепита Москвы превысили 244 миллиарда рублей. В текущих ценах это почти на 40% больше, чем в первой половине прошлого года, сказал заммэра.

Посещаемость кафе и ресторанов также растет. Число чеков увеличилось на 38,6% и достигло 373,5 миллиона. Цены в заведениях остаются стабильными. В 2022 году средний чек вырос с 650 до 692 рублей.

Москва помогает предприятиям общепита и выделяет им гранты размером до пяти миллионов рублей. Одобрено уже 257 заявок на сумму более 540 миллионов рублей, отметил глава Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Ранее сообщалось, что обороты малого и среднего бизнеса в столице за первую половину 2022 года составили 1,87 триллиона рублей. Это на 34,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Лидерами по обороту стали компании розничной и оптовой торговли. С января по июнь 2022 года они заработали 700 миллиардов рублей – более 37% от общего объема продаж.