 

Реновация в Москве: в 2022 году началось переселение в 36 новостроек

21.07.2022, 16:55, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

По темпам переселения лидируют Юго-Восточный, Северо-Восточный и Южный округа, сообщил министра правительства Москвы, глава Департамента городского имущества Максим Гаман.

На юго-востоке в семь новых домов заселяются 2,2 тысячи человек. В общей сложности 4,6 тысячи горожан переезжают на юге и северо-востоке, уточнил чиновник.

В рамках реновации с начала года управление Росреестра по Москве поставило на учет 41 дом общей площадью около 860 тысяч квадратных метров. Постановка на кадастровый учет занимает в среднем от двух до трех дней.

Москвичам предоставляют квартиры с улучшенной отделкой и планировкой. Площадь нового жилья в среднем на 30% больше старого.

В квартирах установлена вся необходимая сантехника, современные стеклопакеты, электрическая плита. Делать ремонт переселенцам не нужно, достаточно перевезти вещи.

Новые дома строятся в максимально возможной близости от старых. Переселенцы остаются жить в своем районе, продолжают пользоваться теми же поликлиниками, школами и детскими садами, остановками общественного транспорта и станциями метро, магазинами, спортивными центрами и местами отдыха.

Программа реновации утверждена в 2017 году. В нее включено 5175 ветхих домов. Сейчас происходит переселение в рамках первой волны. Программа завершится в 2032 году.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.06.21 / Пирамида красоты: защищать, обновлять, регенерировать – три правильных шага эффективного ухода за кожей

13.04.22 / Жил с 16-летней Акиньшиной, показал причиндалы, обхаял Аллегрову: громкие скандалы Шнурова

30.05.22 / Ситуация патовая — украинцы не хотят отдавать землю, русские не хотят отступать

21.04.22 / Мнение: Из-за неразумного подхода к санкциям Запад лишился рычагов воздействия на Россию

10.09.20 / Призрак покойного мужа пришел проведать больную жену и попал на видео

29.06.21 / Не уборка, а арт-терапия: новый способ очистить межплиточные швы от грибка и плесени – ничего тереть не нужно

30.03.21 / В Прибалтике запретили концерт группы Sabaton из-за песни о победе над нацистами

03.03.22 / Кого считать нацистом и что такое денацификация?

13.01.22 / Объем промышленного производства в Москве вырос на 30%

02.12.20 / Россия может запретить ввоз гомеопатии из стран ЕС

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика