Карацев обыграл Галана и вышел в четвертьфинал турнира в Гамбурге

Аслан Карацев, российский теннисист, обыграл Даниэля-Элая Галана, венесуэльского теннисиста, на турнире ATP 500 в Гамбурге.

Со счетом 3-6 6-3 6-4 россиянин победил венесуэльца.

Карацев смог сделать шесть эйсов и шесть двойных ошибок, а также реализовать три брейк-пойнта из пяти. У Галана был один эйс и два брейк-пойнта из трех, при этом он не допустил ни одной двойной ошибки.

Карацев встретится с победителем пары Рублев/Россиянин против Франциско Серундоло из Аргентины.

Ранее сообщалось, что Рублев обыграл литовца Рихардса Беранкиса в первом круге на турнире ATP 500 в Гамбурге.