Карацев обыграл Галана и вышел в четвертьфинал турнира в Гамбурге
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Аслан Карацев, российский теннисист, обыграл Даниэля-Элая Галана, венесуэльского теннисиста, на турнире ATP 500 в Гамбурге.
Со счетом 3-6 6-3 6-4 россиянин победил венесуэльца.
Карацев смог сделать шесть эйсов и шесть двойных ошибок, а также реализовать три брейк-пойнта из пяти. У Галана был один эйс и два брейк-пойнта из трех, при этом он не допустил ни одной двойной ошибки.
Карацев встретится с победителем пары Рублев/Россиянин против Франциско Серундоло из Аргентины.
Ранее сообщалось, что Рублев обыграл литовца Рихардса Беранкиса в первом круге на турнире ATP 500 в Гамбурге.
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