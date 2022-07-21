 

МЧС сообщает о возможных грозах в Крыму на 21 июля

21.07.2022, 16:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

МЧС распространило предупреждение о сильных дождях, грозах и граде в Крыму 21 июля.
Об этом пишет “Крыминформ” со ссылкой на пресс-службу главного управления МЧС по Крыму.

В сообщении говорится, что в ближайшие 1-2 часа в Крыму вероятны сильные дожди, грозы и град, а также порывы ветра 20-25 м/с.

Возможна высокая аварийность на дорогах, коммунальных сетях и в энергетике.

Ранее “URA.RU” сообщало, что в Ханты-Мансийском автономном округе в субботу и воскресенье 23-24 июля возможно сильное похолодание. Температура воздуха опустится до +12 градусов.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.09.21 / Григорий Явлинский: «Этот дом я выиграл в лотерею для вакцинированных от коронавируса»

01.04.21 / Скандалы: Максим Шугалей рассказал о будущем Нигерии

21.05.21 / Принцесса Евгения поделилась ранее неизвестным фото со свадьбы принцессы Беатрис

14.07.22 / Российские хакеры уже больше месяца атакуют Латвию

19.06.22 / “Не отмыться”: напуганный обрезанием Цискаридзе решил работать языком

22.06.22 / «Очевидный прогресс» – DN об итогах переговоров Швеции и Финляндии с Турцией о членстве в НАТО

25.07.21 / Коль в подвале вой масонов — нет на них у нас законов

16.05.22 / «Там полно ботов» — Трамп усомнился, что Маск купит Twitter

04.01.22 / Во время выступления на “Песне года” Игорь Корнелюк забыл текст композиции “Билет на балет”

17.02.22 / Мнение: Франция выводит войска из Мали

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика