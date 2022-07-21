МЧС сообщает о возможных грозах в Крыму на 21 июля

МЧС распространило предупреждение о сильных дождях, грозах и граде в Крыму 21 июля.

Об этом пишет “Крыминформ” со ссылкой на пресс-службу главного управления МЧС по Крыму.

В сообщении говорится, что в ближайшие 1-2 часа в Крыму вероятны сильные дожди, грозы и град, а также порывы ветра 20-25 м/с.

Возможна высокая аварийность на дорогах, коммунальных сетях и в энергетике.

Ранее “URA.RU” сообщало, что в Ханты-Мансийском автономном округе в субботу и воскресенье 23-24 июля возможно сильное похолодание. Температура воздуха опустится до +12 градусов.