VK, Yandex и Ozon хотят создать оператора рекламных данных

VK, Yandex и Ozon создадут брокеров рекламных данных для поддержки рынка, рассказали РИА Новости в компаниях.

Роскомнадзор осуществляет учет, хранение и обработку информации о рекламе, распространяемой через интернет, с 1 сентября 2022 года. Сюда входит информация о рекламодателях и рекламораспространителях, а также об операторах рекламных систем. Участники рынка должны будут передавать эту информацию через операторов рекламных данных.

Мы планируем создать оператора рекламных данных, чтобы помочь нашим клиентам и партнерам в соблюдении закона”. Яндекс заявил, что в настоящее время изучает подзаконные акты, чтобы найти технологическое решение.

VK подтверждает, что находится в процессе создания оператора, и подчеркивает, что как компания, так и ее клиенты будут соблюдать все законы.

“Мы готовим ресурсы – информационные, инфраструктурные, трудовые – для выполнения требований к ОРД. МТС заявила, что мы находимся в процессе общения с рынком, чтобы обсудить возможность дальнейшего взаимодействия.