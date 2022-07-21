 

«Холопам на бирже делать нечего» – в сети опубликована переписка руководства ЦБ

21.07.2022, 16:22, Разное
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В начале июля 2022 года на сайт Центрального банка России была совершена масштабная кибератака.

Злоумышленникам удалось похитить архив корпоративного чата и более ста внутренних документов регулятора. Вскоре украденные материалы были опубликованы на одной из площадок в даркнете.

Экономист Михаил Делягин в своем Telegram-канале сообщил о неутешительных выводах, которые можно сделать из переписки банкиров.

ЦБ считает 99% населения России быдлом с нулевым уровнем финансовой грамотности. И что особенно грустно, они планируют только ужесточать контроль за финансами граждан и в целом хотят оставить людям минимальные права.

ЦБ планирует полностью запретить неквалифицированным инвесторам торговать на бирже. По словам одного из представителей регулятора, «челяди с холопским сознанием на бирже делать нечего» (скриншот переписки имеется в распоряжении редакции).

Руководство ЦБ отказалось комментировать ситуацию, однако на условиях анонимности высокопоставленный сотрудник организации подтвердил газете «Ведомости» подлинность опубликованных документов.

– Оправдываться не буду, скажу только, что челядь и холоп – это не ругательство. К сожалению, это реальная характеристика большинства физлиц, торгующих на российских биржах, – сказал он.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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