«Холопам на бирже делать нечего» – в сети опубликована переписка руководства ЦБ
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В начале июля 2022 года на сайт Центрального банка России была совершена масштабная кибератака.
Злоумышленникам удалось похитить архив корпоративного чата и более ста внутренних документов регулятора. Вскоре украденные материалы были опубликованы на одной из площадок в даркнете.
Экономист Михаил Делягин в своем Telegram-канале сообщил о неутешительных выводах, которые можно сделать из переписки банкиров.
ЦБ считает 99% населения России быдлом с нулевым уровнем финансовой грамотности. И что особенно грустно, они планируют только ужесточать контроль за финансами граждан и в целом хотят оставить людям минимальные права.
ЦБ планирует полностью запретить неквалифицированным инвесторам торговать на бирже. По словам одного из представителей регулятора, «челяди с холопским сознанием на бирже делать нечего» (скриншот переписки имеется в распоряжении редакции).
Руководство ЦБ отказалось комментировать ситуацию, однако на условиях анонимности высокопоставленный сотрудник организации подтвердил газете «Ведомости» подлинность опубликованных документов.
– Оправдываться не буду, скажу только, что челядь и холоп – это не ругательство. К сожалению, это реальная характеристика большинства физлиц, торгующих на российских биржах, – сказал он.
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