 

Мнение: Параллельные миры

21.07.2022, 16:12, Разное
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Рожденный читать, похоже, смотреть не будет. И наоборот, рожденный смотреть, будет смотреть, а не читать. Читатели и зрители – это, видимо, параллельные миры, которые практически не пересекаются.

Два месяца назад, в мае  запустил на YouTube и Rutube ВИДЕОгазету.

Вышел уже десятый выпуск.

Когда запускал программу, рассчитывал, что за два месяца наберу тысяч десять подписчиков и тысяч по 30-40 просмотров. Но, увы, расчеты не оправдались. Подписчиков – чуть больше тысячи, а просмотров – 15-20 тысяч.

И это притом, что каждый новый выпуск размещаю в ЖЖ и прикупаю 10 тыс рассылок в ПРОМО.  В итоге у записей в ЖЖ про очередные выпуски ВИДЕОгазеты – вполне приличное количество просмотров, по 15-20 тыс. Но переходов из ЖЖ в YouTube – в разы меньше. Похоже, что у читающих ЖЖ, нет потребности смотреть видео.

Может, кто что насоветует?  Как еще можно раскрутить видеоканал? Или плюнуть и не заморачиваться? Не пытаться обьединить в один два параллельных мира? Пусть все идет своим чередом?

Картинка отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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