Улетел с подругой – Личное мнение

Публичная персона мадам Виктория Кактус-Боня так и не обрела пока счастье в семейной жизни, хотя и очень старается:

«Мой мужчина, с которым мы были три года вместе, пригласил меня отметить день рождения на юге Франции. Он сказал: «Возьми подругу с собой. Мы ей сделаем визу». Она отдает ему паспорт для оформления визы. Они улетают без меня!», — поделилась болью выпускница Дома 2.



Фото: Соцсети

Вот те на! Кактус-Боня хотела на юг Франции, но в итоге осталась дома.

Три года вместе, и всё — насмарку! Тщательно проведённое расследование помогло Боне узнать всю правду.

Вот, как это было:

«Я звоню накануне дня рождения подруге, слышу на фоне играет пианино. Она: «Знаешь, я уехала к маме в Подмосковье». Звоню ему, а в трубке такая же музыка: «Ой, я улетел в Швейцарию». Идиоты!»

Ну, не факт, что они так глупо спалились. Вполне возможно, что культурно намекнули: Боня, отстань!

Деваться некуда, Кактус-Боня отстала. Простила всех, но это не помогло, отношения завершились. И дальше Боня рассказала ещё одну душещипательную историю своей личной жизни:

«В какой-то момент своей жизни я поставила себе табу, что больше на женатых мужчин я не смотрю, для меня эти мужчины прозрачные. И вот, спустя 10-15 лет, я увидела мужчину, в которого влюбилась, он иностранец, и он женат. И я не знаю, что с этим делать, потому что это мое табу. Да, я с ним. Он не понимает по-русски».

Резюмирую: Боня ставит табу. Проходит лет 10-15. На пути попадается женатый, но по-русски не говорит.

Что делать? Да, я с ним, признаётся Виктория. Правильно ли понимает Боня слово табу?

Ситуацию спасает только то, что он ничего не понимает. Когда Кактус-Боня заговорит на каком-нибудь иностранном языке, она сможет ему объяснить, что они — не пара.

Ну, а пока встречаются. Как тут не пожелать милой Боне счастья?

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