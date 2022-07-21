 

Боррель подтвердил попадание в черный список ЕС мотоклуба «Ночные волки» и Сбербанка

21.07.2022, 15:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Глава внешнеполитической службы Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что в черный список ЕС в рамках седьмого пакета санкций включили Сбербанк и российский мотоклуб «Ночные волки», сообщил он в социальных сетях.

«Мы включили в черный список Сбербанк и добавили еще ряд фигурантов, в том числе военных, мотоклуб «Ночные волки» и лиц, связанных с дезинформацией», – передает ТАСС со ссылкой на пост Борреля.

Ранее сообщалось, что Совет Евросоюза утвердил седьмой пакет антироссийских санкций, включая частичное эмбарго на золото, включение в черный список 55 физических и юридических лиц, расширение списка запрещенных к ввозу товаров двойного назначения. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.12.21 / Глава МИД ФРГ заявила о единственном пути урегулирования на Украине

21.01.21 / Началась церемония инаугурации Байдена

03.07.20 / В Сети появилось снятое перед смертью видео блогерши Тропицель

27.08.21 / Times – теракт у кабульского аэропорта осложнит эвакуацию из Афганистана

06.12.20 / “Опора” назвала явку избирателей во втором туре выборов мэра Кривого Рога

31.05.22 / Украинские беженцы в Болгарии отказались переселяться в неизвестность

16.02.22 / Яценюк заявил, что толкование Путиным Минских соглашений “равно капитуляции Украины”

19.06.21 / “Инсайдеры ввели в заблуждение”. Адвокат Дугарь отрицает, что она встречалась с Ермаком

30.08.21 / Перспективы создания новой российской орбитальной станции решили представить Путину

27.07.21 / Дело экс-главы турфирмы «Нева» передали в суд

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика