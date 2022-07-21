Боррель подтвердил попадание в черный список ЕС мотоклуба «Ночные волки» и Сбербанка

Глава внешнеполитической службы Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что в черный список ЕС в рамках седьмого пакета санкций включили Сбербанк и российский мотоклуб «Ночные волки», сообщил он в социальных сетях.

«Мы включили в черный список Сбербанк и добавили еще ряд фигурантов, в том числе военных, мотоклуб «Ночные волки» и лиц, связанных с дезинформацией», – передает ТАСС со ссылкой на пост Борреля.

Ранее сообщалось, что Совет Евросоюза утвердил седьмой пакет антироссийских санкций, включая частичное эмбарго на золото, включение в черный список 55 физических и юридических лиц, расширение списка запрещенных к ввозу товаров двойного назначения.

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