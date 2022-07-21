Глава Минэнерго заявил о важности подготовки Донбасса к зиме
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Сейчас перед страной стоит задача по подготовке к зиме ДНР, ЛНР и освобождаемых территорий Украины, работа в этом направлении идет, сообщил глава Минэнерго Николай Шульгинов в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
«Мы работаем по направлению подготовки к зиме, и по восстановлению линий и магистральных линий, связывающих республики, центры питания. Поэтому здесь работы много, и она только увеличивается», – передает РИА «Новости» слова главы ведомства.
Также он добавил, что подготовка к зиме прилегающих к Украине областей России, где есть повреждения сетевой инфраструктуры, находится на особом контроле Минэнерго.
«Это подготовка прилегающих Курской, Брянской, Белгородской областей, где тоже есть проблемы повреждения сетевой инфраструктуры этими действиями. И мы постоянно занимаемся там восстановлением, и нам к зиме тоже надо обеспечить эту подготовку», – сказал министр.
Ранее Шульгинов заявил об отсутствии проблем с накоплением всех видов топлива в России.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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