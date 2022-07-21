 

В Нидерландах заявили о пределе военной помощи Украине

21.07.2022, 15:40, Новости дня
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Нидерланды подошли к пределу по оказанию помощи Киеву военной техникой, сообщил статс-секретарь минобороны страны Кристоф ван дер Мат.

«Наш гараж не заполнен до отказа [военной техникой]», – сказал ван дер Мат, передает ТАСС со ссылкой на NL Times.

Он добавил, что боевые действия в Украине напрямую затрагивают интересы страны, но оказание помощи все больше отражается на состоянии ВС государства. Чиновник напомнил про поставку на Украину 18 самоходных гаубиц.

«В результате мы уже сейчас видим, как это негативно отражается на нашем собственном обучении. И это влияние продолжит расти», – сказал статс-секретарь.

Ранее в четверг глава минобороны Британии Бен Уоллес заявил, что Лондон решила передаст Киеву десятки артиллерийских орудий и свыше 1,6 тыс. единиц противотанкового вооружения.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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