Из-за инфляции покупка новой машины в США становится дорогим удовольствием

Из-за резкого скачка цен покупка автомобиля становится всё менее доступной для американцев среднего класса, передаёт NBC. В июне этого года средняя цена нового автомобиля в США впервые превысила $48 тыс. И эта сумма вырастет ещё больше, если ФРС снова поднимет процентные ставки, предупреждают эксперты.

Если вы ищете новую машину, пристегнитесь: ценники вас шокируют. Согласно отраслевым отчётам, впервые средняя цена автомобиля превысила 48 тысяч долларов — это почти на 13 процентов больше, чем в прошлом году.

ДЖОН КЭМПБЕЛ, покупатель: Я хочу машину сегодня. Я не хочу ждать год.

И если вы надеетесь облегчить боль от роста цен на заправках за счёт покупки электромобиля, как сделал Джон Кэмпбл, приготовьтесь к ещё более тернистому пути.

ДЖОН КЭМПБЕЛ: Продавец заявил мне, что цена была примерно на 7500 долларов выше той заявленной цены, которую я должен был заплатить. Причём он сказал, что это ещё отличная сделка.

Наценки дилеров обусловлены высоким спросом и низкой доступностью автомобилей, поскольку многие компании всё ещё не оправились от сложностей с цепочками поставок.

БРАЙАН МУДИ, исполнительный редактор Kelley Blue Book: Не забывайте, что некоторые автопроизводители прекратили выпускать автомобили, чтобы заняться производством медицинского оборудования и тому подобного. Либо они перестали выпускать автомобили, потому что не хотели перепроизводства. Так что им потребуется ещё определённое время, чтобы наверстать упущенное.

Сейчас большее число автомобилистов, чем когда-либо, тратит ежемесячно не менее 1000 долларов на выплаты по кредиту за автомобиль. И эта сумма вырастет ещё больше, если ФРС снова поднимет процентные ставки.

БРАЙАН МУДИ: Теперь вы платите более высокие проценты, и при этом платите более высокую цену при покупке машины, так что вам как бы наносится двойной удар.

Эксперты рекомендуют рассмотреть покупку автомобилей, которые обычно пользуются меньшим спросом — например, таких как седаны или хэтчбеки, либо искать дилеров за пределами своего региона, чтобы обойти препятствия, с которыми столкнулась эта отрасль.

ЭМИЛИ ИКЕДА, корреспондент NBC: После того как цены на новые автомобили подскочили вверх, ценность подержанных автомобилей тоже выросла. Поэтому, если вы присматриваете сейчас машину попроще — возможно, это самое подходящее время.

Дата выхода в эфир 19 июля 2022 года.