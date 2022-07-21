Немецкой экономике грозит «инфаркт» без российского газа

Никто точно не знает, потечёт ли российский газ в Германию снова и в каком объёме, — поэтому немецкая промышленность беспокоится за своё будущее. Как пишет телеканал ZDF, в случае полного газового эмбарго следует опасаться «сердечного приступа немецкой экономики» — особенно в энергоёмкой химической отрасли, без которой всё производство в стране будет парализовано.



AP

Это, вероятно, самый обсуждаемый случай технического обслуживания в истории газодобычи: всё внимание приковано к трубопроводу «Северный поток — 1», отмечает немецкий телеканал ZDF. Пойдёт ли снова российский газ или нет? И если да, то в каком объёме? Вопросы не иссякают — и пока остаются без ответов.

Для Мальте Кюпера из Института немецкой экономики очевидно, что «если газа не будет совсем или его будет мало, то заполнить хранилища на 90 процентов будет недостаточно. Тогда придётся ещё больше экономить».

Именно поэтому работники так называемых энергоёмких отраслей промышленности — прежде всего, химической и фармацевтической — смотрят в ближайшие дни с ещё большим трепетом, чем в других странах. По их собственным данным, этот сектор является крупнейшим потребителем газа в Германии, на его долю приходится 15% всего используемого в стране газа. Лекарства, удобрения, пластмассы — всё это производится с использованием газа в качестве источника энергии. Экономить трудно. Например, они уже стараются импортировать больше первичной продукции, чем раньше, но и этого будет недостаточно, подчёркивает немецкий телеканал.

Глава ассоциации химической промышленности Кристиан Кульманн предостерегает о глубоком экономическом кризисе: «В случае полного газового эмбарго я опасаюсь сердечного приступа немецкой экономики, включая нашу промышленную отрасль».

Без химии Германия будет парализована, потому что химические продукты необходимы для 90% всех производственных процессов. Последствия для работников будут серьёзными, возникнет «тяжёлый кризис, в том числе в общественном и социальном плане», опасается Кульманн.

Поэтому химический гигант BASF уже готовится к худшему. Производство на крупнейшем предприятии в Людвигсхафене придётся сократить или полностью остановить, «если предложение значительно и надолго упадёт ниже 50 процентов от нашей максимальной потребности в природном газе».

Другие крупные потребители газа также бьют тревогу, пишет ZDF. Например, стекольная и керамическая промышленность, производители напитков или продуктов питания. Глава крупнейшего в Германии сельскохозяйственного трейдера Baywa Клаус Йозеф Лутц считает, что возможная нехватка газа грозит привести к тому, что основные продукты питания станут дефицитными и дорогими. Как подчёркивает немецкий телеканал, остановка подачи газа будет иметь серьёзные последствия для производства продуктов питания. Без газа не будет также аммиака и производства удобрений.

«Производство основных продуктов питания, таких как мясо, молоко и сыр, также окажется под угрозой, поскольку газ используется, например, для пастеризации», — предостерегает глава компании Baywa Клаус Йозеф Лутц.

Оливер Хольтемёллер из Института экономических исследований имени Лейбница в Галле считает, что опасность «несколько преувеличена». Тем не менее он видит проблему на «ценовом фронте». «Промышленности на дают покоя цены на газ, которые они платили до кризиса. Но они не вернутся», — уверен эксперт. Другая проблема высоких цен заключается в том, что в какой-то момент они, наконец, дойдут и до потребителей. Когда такое случается, «покупательная способность падает» и «опасность рецессии возрастает», сообщил экономист немецкому телеканалу ZDF.