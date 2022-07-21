Внутреннее кровотечение: звезду фильма “Усатый нянь” доставили в больницу

У 69-летнего Сергея Проханова диагностировали желудочное кровотечение. Основатель “Театра Луны” был срочно госпитализирован, как сообщает телеканал “360”.

Сейчас артист находится под наблюдением врачей. Об этом пишет “Царьград”. Также отмечается, что звезда фильма “Усатый нянь” сама вызвала себе скорую помощь утром 21 июля.