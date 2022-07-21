 

Внутреннее кровотечение: звезду фильма “Усатый нянь” доставили в больницу

21.07.2022, 15:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

У 69-летнего Сергея Проханова диагностировали желудочное кровотечение. Основатель “Театра Луны” был срочно госпитализирован, как сообщает телеканал “360”.

Сейчас артист находится под наблюдением врачей. Об этом пишет “Царьград”. Также отмечается, что звезда фильма “Усатый нянь” сама вызвала себе скорую помощь утром 21 июля.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.01.22 / Анфиса Чехова поделилась своими горячими фотографиями с фанатам

27.01.21 / Скандалы: Особенности российского кризиса

03.07.22 / Мнение: Почему на Западе генную инженерию могут запретить

06.07.21 / Яркий и сочный или сдержанный нюд: выбираем дизайн педикюра на лето

05.02.22 / Мнение: Олимпийское одиночество Путина

03.06.22 / Гамма остается одинаковой: как правильно смешивать разные узоры в одежде

12.03.22 / Мнение: Геноцид по чуть-чуть. Посвящается всем, кто сдохнет из наемников США!

18.08.20 / США тратят миллионы на атаку против крымчан и жителей ЛДНР

04.08.21 / Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс впервые вместе вышли в свет после рождения третьей дочери

08.06.21 / Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский отмечают важную дату в их отношениях

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика