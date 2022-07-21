 

Сенат Франции одобрил соглашение о приеме Швеции и Финляндии в НАТО

21.07.2022, 15:18, Разное
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В четверг Сенат Франции проголосовал за одобрение соглашения о принятии Финляндии и Швеции в НАТО.
В четверг Сенат Франции рассмотрел законопроект о ратификации соглашения о принятии Финляндии в НАТО и законопроект о ратификации соглашения о членстве Швеции в НАТО.

За одобрение документов проголосовали 32 сенатора. 17 выступили против и восемь воздержались.

Голосование в Сенате по вопросу о членстве в НАТО стран Северной Европы приветствовала Катрин Колонна, министр иностранных дел Франции.

Она написала в Twitter, что “членство в НАТО этих двух стран укрепит нашу коллективную безопасность”.

Во время военной интервенции РФ в Украину, 18 мая Финляндия и Швеция подали Генеральному секретарю НАТО свои заявки на вступление в альянс. Турция первоначально заблокировала этот процесс. 29 июня Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум о безопасности, в котором были учтены все опасения Анкары. Турция, со своей стороны, отказалась от своих возражений против вступления Швеции в НАТО.



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