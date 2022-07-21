Министерство юстиции США рассказало о найденном на яхте яйце Фаберже, которое было взято под стражу из-за санкций

Первый заместитель помощника генерального прокурора Министерства юстиции США Лиза Монако заявила, что украшенное яйцо Карла Фаберже (1846-1920), было обнаружено на яхте, задержанной американскими властями. Оно предположительно принадлежало российскому бизнесмену. В своей речи, произнесенной в среду на ежегодном форуме по безопасности Института Аспена, заместитель главы Министерства юстиции сделала это заявление.

Монако заявила, что Министерство юстиции сотрудничает с ФБР, Министерством финансов и другими ведомствами для обеспечения соблюдения санкций. В качестве примера она привела успешную работу рабочей группы Министерства юстиции США по выявлению и изъятию российских активов, которые были получены незаконно или попали под санкции Вашингтона.

По ее словам, на Майорке власти США и Испании конфисковали “яхту стоимостью 90 миллионов долларов, принадлежащую российскому олигарху”, а также арестовали яхту стоимостью “примерно полмиллиона долларов” на Фиджи. По словам заместителя главы Министерства юстиции, в настоящее время яхта пришвартована в Сан-Диего.

“Мы нашли много интересных вещей на этой яхте в Сан-Диего. На одной из яхт были яйца Фаберже, или, по крайней мере, яйцо Фаберже”. Монако сказал, что это становится все интереснее”. Монако также упомянул, что Министерство юстиции попросило у Конгресса США разрешения на перевод средств для украинских беженцев. Власти рассчитывают получить это разрешение, если недвижимость будет продана.